شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يبحث مع المفوض الأوروبى لسياسة الجوار إقامة مزيد من المشروعات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع "أوليفر فاريلي"، حيث تناول اللقاء أوجه الشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي فى المجالات المختلفة.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قدم التهنئة للمسئول الأوروبي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مشدداً على الأهمية التي توليها مصر لمواصلة العمل نحو تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي تقوم على التعاون بين شركاء من أجل تحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتي المتوسط.

وفي هذا السياق، تم استعراض التطورات التي شهدتها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية منذ انعقاد مجلس المشاركة في شهر ديسمبر 2018، والتأكيد على أهمية استكشاف آفاق تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة للارتقاء بالعلاقات في كافة المجالات.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أكد ضرورة دفع التعاون التنموي بين الجانبين، وأهمية تشجيع الشركات الأوروبية على إقامة مزيد من المشروعات في مصر وتحفيز المؤسسات الاستثمارية الأوروبية على العمل بصورة أكبر في السوق المصري.

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وأردف حافظ، بأن اللقاء تطرق إلى التحديات المشتركة التي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث استعرض شكري جهود مصر في هذا الصدد، موضحاً أن مصر استطاعت أن توقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.

وقد أعرب المفوض الأوروبي، عن تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود المصرية، واستعداده لتقديم ما يلزم من دعم لها في المرحلة القادمة.