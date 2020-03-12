شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الرياح.. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك دعاء الرياح، وقالت دار الإفتاء، إن دعاء الرياح هو: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه".

وتشهد القاهرة الكبرى وأغلب محافظات الجمهورية، أمطار شديدة الغزارة ورعدية على أغلب الأنحاء، كما شهدت أيضا أغلب المحافظات أمطارا شديدة الغزارة .

يأتى ذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، لموجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب البلاد من اليوم وخلال الساعات المقبلة حتى السبت المقبل، فيما رفعت المحافظات حال الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

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وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلا، وأمطار رعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية وتصل لحد السيول، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، تصل للعاصفة.