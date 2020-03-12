شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بمتابعة الحالة الصحية للطلاب للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم توجيه المديريات بالتأكد من توافر الشروط الصحية الوقائية من فيروس كورونا، ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الزائرة الصحية والمتابعة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين، ومتابعة كافة النشرات على موقع وزارة الصحة والسكان الخاصة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن الوزارة سوف تطبق الوزارة حزمة "إضافية" من الإجراءات الاحترازية الوقائية بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة فى جميع مدارس الجمهورية وسوف نعلن عنها مطلع الأسبوع.

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وأوضح الوزير، فى حالة اكتشاف حالة إيجابية، لا قدر الله، سوف يتم عزل المدرسة، وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى بالتشاور مع المحافظ، وتقوم الوزارة بإعداد تعليمات "للدراسة من المنزل" للسنوات من الصف الثالث إلى الصف الثامن في جميع المواد للاعتماد عليها، من خلال موقع إلكتروني خاص بهذا، في حال تعليق الدراسة في أي مدرسة أو إدارة "فى أحوال الضرورة"، والصفوف من العاشر حتى الثانى عشر تستطيع الدراسة من خلال بنك المعرفة المصرى والتقنيات الحديثة، أما الصفوف من KG1 حتي الصف الثاني فهي على النظام الجديد الخالى من الامتحانات.