شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام رحلات مصر للطيران وإقلاع 40 رحلة دولية وداخلية رغم سوء الطقس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن رحلات الشركة الوطنية شهدت منذ الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، انتظاما بنسبة 85% فى مطار القاهرة والمطارات المصرية ما عدا تأخيرات بسيطة فى بعض الرحلات الداخلية فى ضوء سوء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد .

وأكد رئيس شركة مصر للطيران، أن فى الفترة الصباحية أقلعت 40 رحلة دولية وداخلية منذ الدقيقة الأولي من صباح اليوم الخميس وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا .

وأشاد زكريا، بالتزام العاملين بالخطط الوقائية والإجراءات الاحترازية، التى تتم بناء على توجيهات وزارة الطيران المدنى بالتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية، وخاصة العاملين بالمهبط الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه فى ظل هذه الظروف السيئة وهو ليس بجديد على العاملين بالشركة الوطنية .

وناشدت شركة الطيران الوطنية المصرية مصر للطيران، عملائها المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية، ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية بوقت كافي، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بمصر بشأن تقلب ظروف الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

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وطالبت مصر للطيران من عملائها ضرورة التواجد بالمطارات قبل موعد إقلاع رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات، ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات، لضمان الوصول في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات .