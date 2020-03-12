شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، تحت قيادة الدكتورة رشا كمال، عن فتح باب الالتحاق أمام جميع الراغبين في الإلتحاق بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية. وأعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين عن فتح باب الحجز في الجامعات والمعاهد البحثية المصرية لغير المصريين التقدم بطلباتهم عبر قنواتها المعتمدة بسهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي: www.wafeden.gov.eg وحدد الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين الشروط والتعليمات المعتمدة للتقديم: 1- أن يكون الطالب لا يحمل الجنسية المصرية. 2- ملئ نموذج الإلتحاق علي الموقع -علي ان يكون الإسم وفقا لجواز السفر. 3- أن يكون الطالب المتقدم حاصل علي الشهادة الثانوية أو ما يعادلها. 4- إستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم. الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم عبر الموقع الإلكترونى الرسمى: 1- صورة من الشهادة الدراسية. Advertisements 2- صورة من جواز السفر. المستندات المطلوبة للتقدم للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية: 1- أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التعليم بالدولة المقيم بها ومن الخارجية المصرية. 2- صورة جواز سفر ساري (6 أشهر علي الأقل). 3- عدد 6 صور شخصية حديثة. 4- نتيجة إختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا النوع من الاختبارات. 5- إيصال سداد مقال خدمات التقديم علي الموقع (1500 جنيه مصرى فقط لا غير). 6- صورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي. وأكدت الإدارة العامة لشئون الطلاب الوافدين أن التقديم إلكترونيا من خلال الرابط الإلكترونى www.wafeden.gov.eg خلال فترة الإعلان علي أن يتم تقديم المستندات المطلوبة للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين علي العنوان التالي (7 ش د. إبراهيم أبو النجا - حي السفارات - مدينة نصر- القاهرة- جمهورية مصر العربية) وأشارت الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى إلى انه تم فتح باب التقدم من تاريخ 20 - 2 -2020، كما يمكن قبول الطلاب فى الفصل الدراسى الثانى فى أى وقت من العام الجامعي 2021/2020م بنظام الساعات المعتمدة بمختلف الكليات بدءا من1 - 11 -2020.

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