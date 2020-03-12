شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل الكهرباء" تراجع خط الوادى الجديد- نجع حمادى للتأكد من سلامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه بناء على تعليمات المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة، تم مراجعة خط نقل وادى الجديد / نجع حمادي جهد 220 بطول 285 كيلو متر بعد تعرضه للخروج الاضطرارى مساء أمس، موكدا أنه تم التاكد من سلامته بالكامل وجارى إعادة توصيل الخط.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك 6 غرف عمليات مركزية تابعة لشركة النقل على مستوى الجمهوريه لمتابعة الموقف والتدخل السريع فى حالة تعرض أى مهمات للخطر بسبب الامطار والسيول، لافتا إلى أن كل قطاع قام بتشكيل لجنة متابعة الأزمة برئاسة رئيس القطاع.

وأشار المصدر إلى أن غرف العمليات الـ6 تقوم باعداد تقرير مفصل كل ساعة ويتم إرساله لرئيس شركة النقل المهندسة صباح مشالى.

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وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن أحد العمال الفنين التابعين لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لقى مصرعه صباح اليوم أثناء محاولة اصلاح عطل بأحد أعمدة الجهد المتوسط نتيجة سقوط الامطار الغزيره و رياح شديدة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة، أن هناك بعض المراكز التابعة لمحافظة الوادى الجديد مازالت تشهد انقطاع فى التيار الكهربائي نتيجة سوء الأحوال الجويه بالمحافظة، لافتا إلى أن هذه المناطق يصعب إعادة التيار بها حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين بالقطاع.