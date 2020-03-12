شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: مياه السيول وصلت إلى مخر سيل وادى دجلة وتمر بأمان إلى مخر سيل طره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الموارد المائية والرى، إنه نظرا للظروف الجوية غير المستقرة التى تمر بها البلاد والتى تنبأت بها أجهزة الوزارة المختصة مسبقا مما اتاح فرصة للاستعداد الجيد بعمل تخفيضات فى شبكة الترع لتسمح بإستقبال كميات المياه المتوقع سقوطها وكذا تدعيم طلمبات الرفع الى البحر والبحيرات و تشكيل غرفة إدارة أزمة بكافة قطاعات الوزارة و الادارات المركزية والعامة بكافة محافظات الجمهورية لمتابعة حالة شبكات الرى والصرف وتجهيز كل المعدات الميكانيكية بالادارات للتدخل السريع التدخل لتفادي أي مشكلات بكافة انحاء الجمهورية



أضافت الوزارة في بيان صحفي أن غرفة العمليات المركزية بمصلحة الرى اليوم تقوم بمتابعة حالة الامطار والسيول فى كافة المحافظات على مدار اليوم والتى أوضحت أن الاوضاع حتى الان مستقرة في جميع المحافظات وان جميع المعدات و سائقى المعدات بادارات الصيانة الوقائية بكافة الادارات جاهزة وعلى استعدادا للتحرك فى أى وقت .

كما تم متابعة حالة الأمطار والسيول بواحة سيوة ووادى فيران بجنوب سيناء ويتم متابعة سدود التخزين وسدود الإعاقة ومنشآت الحماية من السيول بسيناء والبحر الأحمر، وأن مياه السيول وصلت إلى مخر سيل وادى دجلة والمياه تمر بأمان فى طريقها الى مخر سيل طره.

وأشار البيان الى أن أجهزة الوزارة تقوم بعمل التنسيقات اللازمة مع أجهزة المحافظة لتقديم الدعم في اى منطقة تتعرض لمشكلات بسبب مياه الامطار ، وجارى المتابعة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

يشار إلى أن مركز الرصد والتنبؤ التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى قد رصد تعرض البلاد لموجه شديده من الأمطار والعواصف والرياح وان معدلات الأمطار قد تصل فى بعض المحافظات إلى 40 ملل وأشارت البيانات إلى تعرض محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وايضا الشرقية والقليوبية والقاهرة لموجه امطار شديدة مما يتطلب اتخاذ كافة الاجراءات للتعامل معها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدمالاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس وحتى السبت.

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