شكرا لقرائتكم خبر عن شاشة ”الخليج 365” تنقل مشاهد الرياح والأمطار من كل محافظات مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينقل ”الخليج 365” بثا مباشرا من كل محافظات مصر لأحوال الطقس وموجة الرياح والأمطار التى ضربت المدن والمحافظات صباح اليوم الخميس.

ورصدت كاميرات الخليج 365 أوضاع الطقس في شوارع القاهرة ومحافظات أسوان والواد الجديد ودمياط والغربية والمنيا والإسكندرية وغيرهم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم استقرار بالأحوال الجوية، اليوم وغد الجمعة وبعد غد السبت، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة من عدم الاستقرار .

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من اليوم الخميس وحتى السبت، حيث كشفت أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتباراً مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس .

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

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كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

شهدت المحافظات المختلفة، تساقط أمطار على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث أعلنت إدارة مرور الوادي الجديد، منذ قليل، عن غلق 3 طرق سريعة نظرًا لوجود رياح محملة بالأتربة، ما يسبب انعدامًا في الرؤية للسائقين، وأغلقت الإدارة بقيادة العميد محمد سيف، طريق «أسيوط ـ الخارجة»، وطريق «الواحات البحرية ـ الفرافرة»، وطريق «باريس ـ الخارجة» بطول 90 كيلو طريق داخلي.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع هيئة الأرصاد الجوية؛ لمتابعة حركة الرياح أو هطول الأمطار على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات.

هطلت أمطار غزيزة على الطرق، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مع ظهور رياح محملة بالأتربة ببعض المحافظات، وتم إغلاق عدد من الطرق بمحافظتى أسوان والوادى الجديد حرصا من إدارة المرور، على منع وقوع أى حوادث مرورية، أعلى الطرق السريعة والصحراوية والزراعية الرابطة بين المحافظات.