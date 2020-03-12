شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات وزيرة التضامن ومحافظ البحر الأحمر من غرفة عمليات الوزراء بشأن السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار متابعة تطورات حالة التقلب المناخي التي تتعرض لها البلاد، والإجراءات الحكومية المتخذة في ضوء توقعات هطول الأمطار الغزيرة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، استعدادات الوزارة للتعامل مع المضارين من الطقس السيىء، وأيضاً مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وذلك في مقر غرفة عمليات مركز المعلومات بمجلس الوزراء.

وجاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي:

1- توفير أعداد كافية من الخيم والبطاطين والمراتب إلى جانب توفير سيولة مالية في جميع مديريات التضامن الاجتماعي لسد حالة الاحتياج

2- استعداد جمعية الهلال الأحمر بحقائب كافية من الإسعافات الأولية والأدوية، وتوفير العدد اللازم من الأطباء

3- التنسيق قائم مع الجمعيات الأهلية الشريكة لتوفير مواد غذائية وبطاطين في حالات الطوارئ بصفة خاصة في القرى.

4- فتح خط اتصال مع غرفة العمليات في مركز دعم واتخاذ القرار لمتابعة الموقف والاستجابة لأية توجيهات

5- الخسائر التي تسببت فيها تقلبات الجو تمثلت في وقوع 3 حرائق في سوهاج نتيجة اندفاع الهواء نتج عنها فقط خسائر في الممتلكات

6- سقوط سقف منزل بسوهاج ما تسبب في وفاة مواطن وجارى إسعاف حالتين حالياً.

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وجاءت تصريحات محافظ البحر الأحمر

1- غلق طريق سفاجا- قنا

2- سقوط امطار خفيفة على رأس غالب

3- نسبة الأشغال السياحة بالمحافظة 63% .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدمالاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.