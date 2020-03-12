شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 5 آلاف عامل و3 آلاف معدة لشفط تراكمات مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم الدفع بما يقرب من 3 آلاف معدة لإزالة وشفط تراكمات مياه الأمطار من الشوارع، بالإضافة إلى 5 آلاف عامل.

وأوضح شعراوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم إلغاء الإجازات قبل موجة الطقس السيئ، وتواجد جميع العاملين فى الشوارع منذ أمس وأمس الأول لتطهير المصارف والتأكد من سلامتها.

وناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين التواجد فى منازلهم وعدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتثنى لمعدات شفط مياه الأمطار العمل بأقصى سرعة.

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وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أنه يتابع على مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيىء الذي تشهده بعض المحافظات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى تلقى عدد من التقارير من غرفة العمليات من مساء الأربعاء، وحتي صباح اليوم الخميس، لمتابعة الأوضاع في المحافظات، حيث رصدت الغرفة تعرض حوالى 20 محافطة لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة ومتقطعة وغزيرة على بعض المحافظات مع نشاط للرياح.