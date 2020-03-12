تعرف على أبرز تصريحات رئيس الوزراء من داخل غرفة عمليات مركز المعلومات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، فى مقر غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، حالة الطقس على مدار الساعة، كما أجرى فيديو كونفرانس بالمحافظين لمتابعة الحالة.

وجاءت أبرز التصريحات: -

1- وجه المحافظين والمسئولين بالتواجد فى الشارع لمتابعة حالة الطقس لحظة بلحظة.

2- وجه بالاطمئنان على حركة السياحة فى محافظتي الأقصر والبحر الأحمر.

3- وجه بالتركيز على المناطق ذات الكثافات العالية بالتجمعات السكانية.

4- يدعو المواطنين تجنب النزول للشارع والابتعاد عن أعمدة الإنارة.

5- يعلن تخفيض المياه وقطعها لفترة من الوقت بسبب زيادة ضغط الأمطار.

6- يشيد بجهود وزارة الداخلية من رجال الشرطة والمرور لتواجدهم في كل الإحياء والشوارع لتسهيل حركة المرور.

7- يتابع استعدادات وزارتي الكهرباء والتموين بعد الأمطار.

8- يتابع مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى استعدادات الوزارة للتعامل مع المضارين من الطقس السيئ.

9- فتح جميع مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وعددها 26 مركزاً.

10- الاستعدادات فى الشوارع والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات العالية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدمالاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.