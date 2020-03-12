شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: وفاة طفلة وعامل وانهيار 29 برجا كهربائيا خسائر الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن عدد من خسائر موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد، على مستوى غلق الطرق الرئيسية بسبب الرياح وانهيار عدد من المنازل.

وأضاف شعراوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أبرز الخسائر، وفاة طفلة إثر سقوط شجرة عليها، ووفاة فنى كهرباء أثناء إصلاح عمود كهرباء، بالإضافة إلى انهيار 29 برجا كهربائيا فى مدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد.

وتابع وزير التنمية المحلية: "تم غلق عدد من الطرق الرئيسية خاصة فى الصعيد مثل طريق قنا القصير وطريق قفط بسبب العاصفة الترابية الشديدة التى حجبت الرؤية".

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وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أنه يتابع على مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيىء الذي تشهده بعض المحافظات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى تلقى عدد من التقارير من غرفة العمليات من مساء الأربعاء وحتي صباح اليوم الخميس لمتابعة الأوضاع في المحافظات، حيث رصدت الغرفة تعرض حوالى 20 محافطة لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة ومتقطعة وغزيرة علي بعض المحافظات مع نشاط للرياح.

وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة، إلى أنه من بين المحافظات التى تعرضت للأمطار القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، جنوب وشمال سيناء، دمياط، الدقهلية، بورسعيد، السويس ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، والوادي الجديد.