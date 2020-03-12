شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء للمواطنين: "أعذرونا لو اضطررنا لقطع المياه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى، رئيس الوزراء، إنه مع زيادة الأمطار سيتم تخفيض المياه وقطعها لفترة من الوقت للآخر، قائلا: "أرجو من المواطنين أن يعذرونا"، وأوضح فى تصريحات صحفية من مقر غرفة عمليات الحكومة، أنه يتابع محافظة محافظة وعلى مدار الساعة، وكل المسئولين فى الدولة يعملون على قدم وساق ، وأن كل شارع موجود فيه مسئول للمتابعة لحظة بلحظة ونتخذ إجراءات استباقية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفسالشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص علىإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرارفى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.