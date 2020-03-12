شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة بخط يد الشاب الصينى ضحية التنمر: تصرف فردى.. وأتفهم ذعر البعض من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جاو جيشيان المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، حول الفيديو المنتشر لشاب صينى يتعرض للتنمر فى القاهرة، على وسائل التواصل الاجتماعى، إن السفارة قامت بلقاء الشاب وقدمت له النصح والمواساة، فضلا عن أن السفير خصص له وقتا فى جدوله المزدحم للاستماع لوجهة نظره.

وأضاف المتحدث أن الشاب الصينى أعرب عن شكره للسفارة وللمصريين المتضامنين معه، وكتب رسالة قرأها المتحدث فى المؤتمر الصحفى الخامس حول كورونا والذى تم عقده عبر الإنترنت، وقال فيها الشاب، إنه منذ أن جاء إلى مصر لم يجد سوى الترحيب والمساعدة من قبل المصريين.



المتحدث باسم السفارة

وقال "منذ أن وصلت إلى مصر، شعرت بعمق بالدفء والصداقة من قبل المصريين والأصدقاء المصريين، وساعدونى كثيرا."، موضحا أنه مع انتشار فيروس كورونا، فإنه يتفهم شعور البعض بالذعر والخوف، ولكن ما حدث كان واقعة فردية لا تمثل الشعب المصرى.

وأعرب عن أمله أن يعود إلى عمله قريبا من أجل الاستمرار مع بناء جسور الصداقة والود بين الشعبين.

Advertisements

واعتبر المتحدث أنه من وجهة نظر السفارة ما حدث هو واقعة فردية وظاهرة نادرة لا تعبر عن مشاعر الشعب المصرى وموقفه من الصينيين، معربا عن أمله أن يتم الإفراج قريبا عن السائق الذى قال إنه ربما يكون تصرف بدافع الذعر وليس العنصرية، آملا أن يعود إلى أسرته قريبا.



نص الرسالة

وهو ما أكده الشاب الصينى، الذى يقدم الدعم التقنى فى أحد المشاريع المحلية فى مصر، كذلك فى رسالته التى شدد فيها على أنه يأمل أن يعود السائق إلى أسرته وعمله.

وأعرب جاو جيشيان بأن فيروس كورونا الجديد يمثل تحديا للصحة العامة التي يواجهها المجتمع الدولي وتهديدا للبشرية ويحرص الجانب الصيني على مكافحته مع كل الجوانب بشكل مشترك.

وأكد أنه منذ اندلاع الفيروس، أعربت مصر حكومة وشعبا دعما ثابتا للجانب الصيني بكافة السبل ونشكرها على ذلك. نثق بأن تلك الظاهرة نادرة في مصر وأن الشعبين الصيني المصري يتسمان بالود والتنمر ربما جاء من الذعر.

وشدد على أن السفارة سمعت بمواجهة السائق لعواقب قانونية، ولكن وجهة نظرنا أنه أتخذ الموقف بدافع الذعر، وهو لديه عمل ويدعم أسرته، ونأمل أن يعود إلى حياته الطبيعية فى أقرب وقت ممكن.