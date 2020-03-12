شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «عاصفة التنين».. إغلاق مطار الأقصر وتغيير مسار الرحلات لمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محسن الشامي مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أنه تم غلق مطار الأقصر الدولي وتغيير مسار كافة رحلات الطيران المقرر هبوطها بمطار الأقصر اليوم لتهبط بمطار الغردقة، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية ولضمان هبوط آمن للطائرات.

وأوضح «الشامي»، أنه تم غلق الطريق الصحراوي الغربي والشرقي ما بين الأقصر وقنا، وفقاً لقرارات السلطات المختصة، وذلك لحين تحسن الرؤية وهدوء العاصفة الترابية.

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وناشدت محافظة الأقصر قائدي السيارات الالتزام بكافة القواعد المرورية على الطرق داخل المحافظة لضمان سلامة الأرواح وعدم وقوع أي حوادث على الطرق .

من الجدير بالذكر أن غرفة عمليات محافظة الأقصر منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع والتغييرات المناخية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن .

كانت المحافظة، قد اتخذت عدة إجراءات وتم رفع درجة الاستعدادات القصوى على مستوى المديريات المختلفة للتدخل السريع في حال وقوع أي طارئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

أرقام الطوارئ لغرفة عمليات المحافظة 2372188 – 2374903.