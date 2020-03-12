شكرا لقرائتكم خبر عن «خلية الأزمة» في سفارة مصر بالرياض تُعلن «رحلات استثنائية» للمصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سفارة مصر في الرياض، أن مكتب مصر للطيران في الرياض نجح في زيادة عدد الرحلات الاستثنائية لنقل المواطنين المصريين من الحاصلين على تأشيرات.

وجاء في نص بيانها: «في إطار الانعقاد المستمر لخلية الأزمة التي شكلتها السفارة المصرية في الرياض لمتابعة أوضاع الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية الشقيقة على خلفية الإجراءات التي اتخذتها المملكة فيما يتعلق بحركة الطيران، تود السفارة إحاطة أبناء الجالية بأن مكتب مصر للطيران في الرياض نجح في زيادة عدد الرحلات الاستثنائية لنقل المواطنين المصريين من الحاصلين على تأشيرات لزيارة المملكة، والحاصلين على تأشيرات العمرة، والحاصلين على تأشيرات سياحية لدخول المملكة، والمقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي فقط من الرياض إلى أرض الوطن، بواقع رحلتين إضافيتين؛ الأولى يوم ٣/١٧، والثانية يوم ٣/١٩، وذلك بالإضافة إلى الرحلات الاستثنائية السابق الإعلان عنها أيام ١٢ و١٤ و١٦ و٢١ و٢٣ مارس ٢٠٢٠».

ويؤكد مكتب مصر للطيران في الرياض استعداده لاستقبال المواطنين لتعديل التذاكر التي بحوزتهم، أو إصدار تذاكر جديدة وفقًا للقواعد التي وضعتها الشركة في هذا الصدد، حيث تقرر استمرار العمل في المكتب خلال يومي الجمعة ٣/١٣ والسبت ٣/١٤ دون توقف.