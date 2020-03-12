شكرا لقرائتكم خبر عن «وادي الملوك» بالأقصر تستقبل 3 آلاف زائر رغم «عاصفة التنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة وادي الملوك بالبر البري بالأقصر استقبلت، في الساعات الأولى من صباح الخميس، ما يقرب من ٣٠٠٠ زائر، رغم سوء الأحوال الجوية.

وأضاف «وزيري»، خلال تواجده بمدينة الأقصر لمتابعة الإجراءات الاحترازية لحماية المناطق الأثرية في الصعيد من أية تقلبات جوية، وجولته بمعابد الأقصر، اليوم الخميس، أن الأحوال الجوية لم تقف حائلا أمام رحلات المجموعات السياحية المعروفة باسم «رحلات اليوم الواحد» القادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، حيث توافدت بكثرة إلى مدينة الاقصر لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة بعد الاستمتاع بالسياحة الشاطئية وممارسة رياضة الغوص وغيرها من الرياضات المائية بالبحر الأحمر.