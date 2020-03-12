شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع «التضامن» استعدادات التعامل مع المضارين من الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار متابعة تطورات حالة التقلب المناخي التي تتعرض لها البلاد، والإجراءات الحكومية المتخذة في ضوء توقعات هطول الأمطار الغزيرة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، استعدادات الوزارة للتعامل مع المضارين من الطقس السيئ.

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وأوضحت الوزيرة أن فرق وزارة التضامن الإجتماعي على أهبة الاستعداد وفق حالة الطوارئ القصوى، للتحرك حال وقوع خسائر -لاقدر الله- نتيجة السيول في بعض المناطق، مؤكدة أنه تم فتح جميع مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وعددها 26 مركزًا، وتوفير أعداد كافية من الخيم والبطاطين والمراتب، إلى جانب توفير سيولة مالية في جميع مديريات التضامن الاجتماعي لسد حالة الاحتياج لدى أي من الأسر التي يمكن أن تتضرر منازلها وممتلكاتها جراء السيول.

ولفتت وزيرة التضامن الإجتماعي إلى استعداد جمعية الهلال الأحمر بحقائب كافية من الإسعافات الأولية والأدوية، وتوفير العدد اللازم من الأطباء، مضيفة أن عددًا كبيرًا من المتطوعين على أهبة الاستعداد، مشيرة إلى أن التنسيق قائم مع الجمعيات الأهلية الشريكة لتوفير مواد غذائية وبطاطين في حالات الطوارىء بصفة خاصة في القرى.

وأضافت الوزيرة أنه تم فتح خط إتصال مع غرفة العمليات في مركز دعم وإتخاذ القرار لمتابعة الموقف والإستجابة لأية توجيهات، مؤكدة أن الأمور حتى الآن مستقرة، وأن الخسائر التي تسببت فيها تقلبات الجو تمثلت في وقوع 3 حرائق في سوهاج نتيجة اندفاع الهواء نتج عنها فقط خسائر في الممتلكات، كما سقط سقف منزل بسوهاج ما تسبب في وفاة مواطن، وجار إسعاف حالتين حالياً.