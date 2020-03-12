شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير الدقهلية يضع لافتة لزائريه: «التحية بدون سلام ولا قبلات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المهندس سعد الفرماوى، سكرتير عام محافظة الدقهلية، لافتة خلف مكتبه مكتوب عليها «فضلا التحية بدون سلام ولا قبلات»، وذلك لمواجهة انتشار الأمراض الفيروسية وعلى ورأسها فيروس «كورونا».

وقال «الفرماوى»، في تصريح لـ«المصرى اليوم»: «إحنا شعب ودود بزيادة، ومن عاداتنا السيئة الأحضان والقبلات حتى ولو اتقابلنا أكتر من مرة، ودي عادة سيئة يجب التخلص منها في ظل انتشار الأمراض في العالم كله».

وأضاف سكرتير عام محافظة الدقهلية أنه «بناءا على تعليمات المحافظ، الدكتور أيمن مختار، والكتاب الدورى الذي أصدره تم التشديد على عمليات التطهير لجميع الأماكن بالديوان العام وتوزيع الديتول والمطهرات على جميع المكاتب والحمامات وإرسال فاكسات بتلك التعليمات لجميع الوحدات المحلية».

مكتب سكرتير عام الدقهلية