شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية» توضح مدى تأثير «عاصفة التنين» على قلعة قايتباى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي أن قلعة قايتباي وباقي المواقع الأثرية مفتوحة للزيارة ولم تتأثر، اليوم الخميس، بالعاصفة القوية التي تتعرض لها مصر والمعروفة بـ«عاصفة التنين»، وبدأت اليوم وتستمر حتى الغد نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي جراء تلاقي رياح ساخنة قادمة من ليبيا مع رياح باردة قادمة من أوروبا في الصحراء الغربية.

وأوضح أن «قايتباي» شهدت إقبال ضعيف في الساعات الأولى من اليوم على الرغم من الظروف الجوية السيئة المصاحبة للعاصفة، مشيرًا إلى انتظام العمل بالقلعة في المواعيد المحددة الرسمية وانه حتى الآن الوضع مستقر داخل القلعة وانه شكل غرفة عمليات مركزية بمقر الإدارة لتلقي أي بلاغات خاصة بتأثر أي من المواقع الأثرية حال وقوعها والتعامل معها تعقد على مدار الساعة.

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وأشار إلى أنه على الرغم من الرياح وهطول الأمطار على قرية شالي الأثرية في واحة سيوة إلى أن فريق المرممين يمارسون عملهم بشكل طبيعي لاسيما وأن الأجواء في سيوة طبيعية ومستقرة.

وأوضح أن الأعمال مستمرة في قرية شالي الأثرية التابعة لمنطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي في واحة سيوة باعتبارها أقدم قرية عتيقة عمرها 800 سنة، حيث تضم عشرات الآلاف من المنازل العتيقة يرجع تاريخ إنشائها إلى سنة 600 هجرية، وتم الإنتهاء من إزالة كتل الكرشيف المتساقطة من البيوت وإعادتها لأماكنها الأصلية، بالإضافة إلى تثبيت الكتل الغير مثبتة جيدًا لاستكمال الحوائط لتظهر الطابع المعماري والتخطيطي للبيوت والمدينة ككل، كما تم فتح الشوارع القديمة.

ولفت إلى أن الترميم يتم باستخدام مادة الكرشيف والمصنوعة من الطين والحُمرة وفتات الطوب الصغير لعمل خلطة تشبه الاسمنت الابيض ذات اللون السكرى شديدة الصلابة لترميم الجدران وفى نفس الوقت تسمح مسماتها بدخول الهواء وخروجه للتكيف مع الطبيعة فضلا عن عمل فتحات كبيرة أعلى المنازل بما يشبه «الشخشيخة» لادخال الضوء الطبيعي إلى المنازل، كما سيتم الاستعانة بجذوع النخيل وعروق الزيتون لصناعة الابواب والنوافذ بحيث تعطى عروق الزيتون طابع راحة نفسية وتمتص الحرارة والرطوبة.

استمرار أعمال ترميم قرية شالي الأثرية التابعة لمنطقة آثار الإسكندرية

استمرار أعمال ترميم قرية شالي الأثرية التابعة لمنطقة آثار الإسكندرية

استمرار أعمال ترميم قرية شالي الأثرية التابعة لمنطقة آثار الإسكندرية