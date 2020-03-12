شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يتابع إجراءات مواجهة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الخميس، الاستعدادات والإجراءات الخاصة بموجهة الطقس السيئ، والتي تم اتخاذها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، أنه تم التأكد من جاهزية بالوعات تصريف مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، بجانب توزيع سيارات شفط المياه بالقرب من المحاور الرئيسية ومخارج الكباري والمناطق المنخفضة والتى تم تحديدها سابقا.

وأعلن المحافظ عن استمرار عمل أجهزة المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والاسعاف والمرور والحماية المدنية، وتواجد مدير مسؤول في كل قطاع وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول «نوبتجيات» خلال الفترة المعلنة.

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وأشار المحافظ إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية في كافة المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، وإخطار غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية باي تطورات للظروف الجوية.

وأهاب المحافظ بكافة المواطنين عدم الاقتراب من أعمدة الانارة في الشوارع والميادين خلال فترات سقوط الأمطار، وذلك حرصا على سلامتهم وحفاظا عليهم.

من جانبه أعلن اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، عن استعداد كافة المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية والأمطار، ومنها المستشفيات والاسعاف والمدارس ومراكز الشباب والمعسكرات وباقى مرافق الخدمات من الكهرباء والتموين والتضامن الاجتماعى والمياه والصرف الصحى والطرق والتموين والشباب والرياضة والهلال الأحمر، ورفع حالات الطوارىء تحسبا لأية تطورات ومتابعة الموقف لحظة بلحظة ..

أشار الخولي إلى قيام المعدات الثقيلة بتطهير مجارى السيول وازالة كافة معوقات سير المياه في مجارى السيول، واستخدامها في انشاء عدد آخر من السدود الترابية التعويقية لاعاقة وصول المياه إلى التجمعات السكانية والمنشآت بوسط سيناء.. معلنا عن وضع خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة السيول.

بدوره أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والمشرف على غرفة العمليات الرئيسية على المتابعة المستمرة للظروف الجوية وأى تطورات بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأرصاد الجوية، وغرفتى وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء .