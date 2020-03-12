شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحي» يتابع «غرفة عمليات التموين» بمقر الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ظل الظروف الجوية الحالية التي تمر بها البلاد ومن المتوقع استمرارها خلال اليومين القادمين وفقاً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية، قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام وزارة التموين، برئاسته وعدد من قيادات الوزارة.

وتستمر غرفة العمليات في انعقاد دائم على مدار الساعة طوال هذه الفترة حتى تتابع سير عمل المنظومة التموينية وضمان انتظام صرف كميات الدقيق للمطاحن وصرف الخبز والسلع التموينية للمواطنين.

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كما وجه المصيلحي قيادات الوزارة بالمتابعة لحظة بلحظة مع كافة مديري المديريات التموينية بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه انتظام معدلات صرف الحصص التموينية والخبز للمواطنين.

كما تم تشكيل غرف عمليات بكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة الحالة التموينية بالمطاحن والمخابز ومستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التموينية تعمل كالمعتاد يومياً.

وفي هذا الصدد، وجه المصيلحي بقيام المطاحن التموينية بصرف حصة 3 أيام للمخابز مقدماً طبقاً للكميات المشحونة لها لضمان انتظام معدلات صرف الخبز للمواطنين.

في ظل الظروف الجوية الحالية التي تمر بها البلاد ومن المتوقع استمرارها خلال اليومين القادمين وفقاً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.