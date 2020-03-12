شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط ووكيل الصحة يستعرضان إنشاء ورفع كفاءة 27 وحدة صحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اجتماعا للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي بقرى ومراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تستهدف في مرحلتها الأولى 60 قرية بالمحافظة من القرى الأكثر احتياجاً والتي تمثلت في رفع كفاءة وإنشاء عدد 27 وحدة صحية قروية بتكلفة 384 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية القروية فضلا عن سرعة سد العجز في التخصصات المختلفة بالمستشفيات والوحدات الصحية والتوزيع العادل للأطباء والتمريض للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم واستكمال أعمال إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي ليخدم قرى مراكز منفلوط والمراكز المجاورة بالمجان، والتي يبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 278 مليون جنيه، بالإضافة إلى سرعة تشطيب المبنى المجاور للمستشفى وتجهيزه ليصبح مقرًا لوحدة الغسيل الكلوي بالمركز وتجهيزه بالعيادات والتخصصات المختلفة لحين الانتهاء من المستشفى الجديد.