شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى: وقف حركة الطيران في «برج العرب» بسبب «عاصفة التنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر أمني بمطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، إن حركة الطيران للمغادرة والوصول توقفت تمامًا منذ فجر الخميس بسبب عاصفة التنين التي تضرب البلد بدءاً من اليوم وتستمر حتى غدًا الجمعة.

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وأضاف «المصدر»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المطار لم يستقبل أي رحلة طيران قادمة إليه منذ الفجر وحتى الآن، فضلا عن عدم مغادرة أي رحلة بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية وشدة الرياح.

وأشار إلى أن الرؤية شبه منعدمة بسبب العاصفة الترابية ولا يسمح في مثل هذه الأجواء بالإقلاع أو الهبوط فضلا عن الاجراءات الاحترازية التي تصاحب فيروس «كوفيد 19» المعروف إعلاميًا بـ«كورونا المستجد».

وتعرضت الإسكندرية وسواحلها، صباح الخميس، لموجة من الطقس السيئ صاحبها أمطار رعدية غزيرة وبرق ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة.