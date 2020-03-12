شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية وطقس سيء وقطع للتيار الكهربائي ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، حالة من الطقس السىء ما بين تساقط أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع ورعد وبرق.

واضطر قطاع الكهرباء في بني سويف إلى قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمحافظة حرصا على حياة المواطنين، فيما تستعد سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، من الشوارع الرئيسية للنزول لسحب تجمعات المياه.

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وترأس المستشار محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف، غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة لمتابعة أي مستجدات أولا بأول.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لحالة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتباراً من اليوم الخميس 12 مارس الجاري وحتى يوم السبت المقبل 14 من نفس الشهر.

وكلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل الدائم مع الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية مع سقوط الأمطار، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة، لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مؤكدا على ضرورة تحلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أية حالات طارئة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة مسبقا استعدادا لموسم الشتاء.

كما وجه المحافظ مديرية الري بالمحافظة بالمرور اليومي على كل مخرات السيول البالغ عددها 7مخرات والتأكد من تنفيذ أعمال التطهير الدائم لتلك المجاري، مع ضرورة ابلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بكل المستجدات،وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات لضمان التنسيق الكامل بين كافة الأطراف والجهات المعنية وذات الصلة.