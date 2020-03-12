شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «عاصفة التنين».. نشوب حريق بمصنع وإغلاق 3 طرق بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت حالة الطقس السيىء بقنا في اندلاع حريق بمصنع للمراتب الاسفنجية وعدد من المنازل المجاورة دون وقوع إصابات في الأرواح بقرية الظافرية التابعة لمركز قفط.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط باندلاع حريق في مصنع للمراتب الاسفنجية ومخزن ومنزلين مجاورين. انتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق بإشراف العميد سامح بسيم مدير الإدارة لمكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في كمية من المراتب الموجودة في المصنع والمخزن كما امتد إلى منزلين مجاورين للمصنع ونتج عنها نفوق عدد من المواشي وتمكنت بمساعدة الأهالى من السيطرة على الحريق قبل امتداده لبقية المنازل المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة قنا، إغلاق عدد من الطرق الواقعة بنطاق المحافظة، كإجراءات احترازية لمنع وقوع الحوادث، نتيجةً لحالة الطقس السيىء التي تشهدها البلاد.

وأوضح البيان أن الطرق التي تم إغلاقها تشمل«قنا- سفاجا، وقنا- القصير، وقنا- سوهاج» وذلك لحين استقرار الأحوال الجوية وفتحها مرة أخرى أمام المواطنين.

وأشار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الآتية«0963337291 / 0963328472 / فاكس 0963329542»على مدار72 ساعة القادمة.