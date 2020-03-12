شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام من القنصلية المصرية في جدة بشأن المصريين العالقين بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة أنه بإمكان المواطنين الذين دخلوا إلى المملكة بتأشيرات عمرة أو زيارة أو سياحة والمقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي العودة إلى أرض الوطن من خلال رحلات لشركة مصر للطيران؛ حيث ستقوم بتسيير رحلتان يوميًا من جدة إلى القاهرة حتى يوم 24 مارس، ورحلة يوميًا من المدينة المنورة إلى القاهرة حتى يوم 24 مارس، ورحلتان من أبها إلى القاهرة يومي 20 مارس و27 مارس.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات الاحترازية التي تطبقها السلطات السعودية في المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد «COVID 19» وما يستتبعها من تأثيرات على المواطنين.

وأعلنت القنصلية العامة أنه تقرر فتح مكاتب مصر للطيران على مستوى المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة 1:30 ظهرًا حتى الساعة 6 مساءً، ويوم السبت من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.

ودعت القنصلية العامة الراغبين في الاستفسار إلى التواصل عن طريق الوسائل التالية:

- هاتف عمليات القنصلية العامة في جدة 0500054094

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- البريد الالكتروني للقنصلية العامة في جدة [email protected]

- هاتف عمليات مصر للطيران 8008200140

- مكتب مصر للطيران بجدة: تقاطع شارع حائل مع شارع المدارس – حي البغدادية

- مكتب مصر للطيران بالصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

- مكتب مصر للطيران بالمدينة المنورة: مبنى رقم 8168 بطريق المطار بجوار الشؤون الصحية.

- مكتب مصر للطيران بأبها: الحزام الديري-بجانب مركز المرور