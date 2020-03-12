شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ترابية تضرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأقصر، اليوم الخميس، عاصفة ترابية شديدة مصحوبة بالسحب الكثيفة في عدة مناطق بالمحافظة. فيما أعلن محافظ الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من اليوم الخميس وحتى السبت.

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وقال محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، إنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لأي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.

وأضاف «الشامي»، أنه تم المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للعائمات السياحية والمراكب الشراعية.

وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات عن أي طوارئ، على أرقام هواتف (2372188، 2374903) على مدار الـ24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.