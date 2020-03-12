شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يعلن عودة حركة القطارات بالخط الأول إلى طبيعتها «حلوان- المرج الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن انتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين حلوان- المرج الجديدة، وذلك بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتى طرة الأسمنت وثكنات المعادي نتيجة لسقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية.

وأشار البيان أن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة أي اعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية الخارجة عن إرادتنا وأن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام في الاتجاهين.

يذكر أنه حدث عطل لمدة 15 دقيقة نتيجة قطع بالشبكة الكهربائية بالخط الأول بين محطتي ثكنات المعادي وطرة الأسمنت نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة وتقلب الأحوال الجوية، على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم إصلاح العطل.