شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء مناشدا المواطنين: ابتعدوا عن أعمدة الإنارة الأمطار قد تصل لسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إنه يتواصل على مدار الساعة مع المحافظين والمسئولين لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة ، موضحا ان الامطار قد تصل لحد السيول، وأوضح فى تصريحات صحفية من مقر غرفة عمليات الحكومة ، أن الإجازة جاءت لتجنب المواطنين أضرار الطقس السيئ، قائلا: "نعى أن الأوضاع ستكون غير مستقرة خلال الساعات القادمة لذلك أدعو المواطنين لتحنب النزول للشارع والابتعاد عن أعمدة الإنارة.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدمالاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص علىإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرارفى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.