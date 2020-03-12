شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى يعقوب يحضر حفل عشاء طبيبة بعد منحها الدكتوراه.. اعرف قالت أيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة إنسانية، حضر الدكتور مجدى يعقوب، حفل عشاء الطبيبة سهى هيكل، بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه، التى تعد أحد تلامذته في مستشفى أسوان للقلبن وأعربت الطبيبة عن سعادتها لحضور الدكتور مجدى يعقوب لحفل العشاء بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه عبر حاسبها بموقع فيس بوك، قائلة: "السعادة ليست حقيقية إذا لم يتم مشاركتها.. لقد كان من دواعى الشرف والسرور البالغ حضور السير مجدى يعقوب بنفسه على العشاء.. شكرا جزيلا لفريق الأحلام في مركز أسوان للمشاركة في تلك اللحظة الجميلة معى".

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الدكتور جمال شعبان عبر حسابه بفيس بوك



الطبيبة سهى هيكل

من جانب أخر، قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، علق قائلاً:" السير مجدي يعقوب اللي هو بيصنف كواحد من أعظم جراحي القلب في العالم علي مدار التاريخ..يعني مو صلاح بتاعنا في جراحة القلب.. السير مجدي اللي بيلف العالم علشان يجمع تبرعات يعمل بها مركزه العالمي الجديدعلي سفح الهرم أعظم آثار الدنيا..علشان يتعالج فيه اهلك وأهلي من البسطاء بدون مقابل".













وأضاف:"السير مجدي الإنسان في خضم مشغولياته اللانهائية والعابرة للقارات..عرف يلاقي وقت علشان يجير بخاطر واحدة من تلامذته. د سهل هيكل ويحضر احتفاليتها البسيطة عشاء بسيط بمناسبة نجاحها في امتحان الدكتوراه..السير مجدي يعقوب قاعد علي ترابيزة عادية جنب الدكتور والممرض والموظف والفني والعامل وكل البسطاء. السير مجدي عبقريته مش بس في الجراحة لكن في بساطته وإنسانيته وحبره للخواطر..السير مجدي بيعلمنا كل يوم درس في الحياة والأخلاق والإنسانية".