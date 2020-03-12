شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالرياض تواصل متابعة تسيير رحلات استثنائية لنقل المواطنين للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفارة المصرية فى الرياض، إن مكتب مصر للطيران فى الرياض نجح في زيادة عدد الرحلات الاستثنائية لنقل المواطنين المصريين من الحاصلين على تأشيرات لزيارة المملكة، والحاصلين على تأشيرات العمرة، والحاصلين علي تأشيرات سياحية لدخول المملكة، والمقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائى فقط من الرياض إلى أرض الوطن، بواقع رحلتين إضافيتين؛ الأولى يوم 17 مارس الجارى، والثانية يوم 19 مارس الجارى، وذلك بالإضافة إلى الرحلات الاستثنائية السابق الإعلان عنها أيام 12 و14 و16 و21 و23 مارس 2020.

ويؤكد مكتب مصر للطيران في الرياض، استعداده لاستقبال المواطنين لتعديل التذاكر التي بحوزتهم، أو إصدار تذاكر جديدة وفقاً للقواعد التي وضعتها الشركة في هذا الصدد، حيث تقرر استمرار العمل في المكتب خلال يومي الجمعة 13 مارس والسبت 14 مارس دون توقف.

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وكانت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، أعلنت أنه بإمكان المواطنين الذين دخلوا إلى المملكة بتأشيرات عمرة أو زيارة أو سياحة والمقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائى العودة إلى أرض الوطن من خلال رحلات لشركة مصر للطيران؛ حيث ستقوم بتسيير رحلتان يومياً من جدة إلى القاهرة حتى يوم 24 مارس، ورحلة يومياً من المدينة المنورة إلى القاهرة حتى يوم 24 مارس، ورحلتان من أبها إلى القاهرة يومي 20 مارس و 27 مارس.