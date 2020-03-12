شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتواجد فى الشارع لمتابعة حالة الطقس لحظة بلحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمئن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، خلال تواجده بغرفة العمليات المركزية على الاستعدادات فى الشوارع، موجها بالاهتمام بالمناطق ذات الكثافات العالية والتواجد فى الشارع لتفقد الأحوال لحظة بلحظة.

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وقال محافظ البحر الأحمر إنه تم غلق طريق سفاجا -قنا ، وسقوط امطار خفيفة على رأس غالب، موضحا أن نسبة الأشغال السياحىبالمحافظة 63% .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات علىمستوى الجمهورية، غدا الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصادالجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدمالاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص علىإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرارفى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.