شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية العامة بجدة تواصل متابعة عملية إعادة المصريين العالقين بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، أنه بإمكان المواطنين الذين دخلوا إلى المملكة بتأشيرات عمرة أو زيارة أو سياحة والمقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائى العودة إلى أرض الوطن من خلال رحلات لشركة مصر للطيران؛ حيث ستقوم بتسيير رحلتان يومياً من جدة إلى القاهرة حتى يوم 24 مارس، ورحلة يومياً من المدينة المنورة إلى القاهرة حتى يوم 24 مارس، ورحلتان من أبها إلى القاهرة يومي 20 مارس و 27 مارس.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للإجراءات الاحترازية التى تطبقها السلطات السعودية فى المملكة، للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد ،COVID 19 وما يستتبعها من تأثيرات على المواطنين.

وقد أعلنت القنصلية العامة، أنه تقرر فتح مكاتب مصر للطيران على مستوى المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة 1:30 ظهراً حتى الساعة 6 مساءً، ويوم السبت من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً.

ودعت القنصلية العامة الراغبين فى الاستفسار إلى التواصل عن طريق الوسائل التالية:

-هاتف عمليات القنصلية العامة في جدة 0500054094

- البريد الإلكترونى للقنصلية العامة فى جدة [email protected]

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- هاتف عمليات مصر للطيران 8008200140

- مكتب مصر للطيران بجدة: تقاطع شارع حائل مع شارع المدارس – حي البغدادية.

- مكتب مصر للطيران بالصالة الشمالية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

- مكتب مصر للطيران بالمدينة المنورة: مبنى رقم 8168 بطريق المطار بجوار الشئون الصحية.

- مكتب مصر للطيران بأبها: الحزام الديرى.

- بجانب مركز المرور.