شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل غرفة عمليات الحكومة ويجرى فيديو كونفرانس مع المحافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل لمقر غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، وأجرى فيديو كونفرانس بالمحافظين لمتابعة حالة الطقس على مدار الساعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، غدا الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقاً للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص علىإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرارفى الطقس والاثار السلبية الناجمة عنها.