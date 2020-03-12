شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مساعدو وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمرور يتفقدان الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، ويرافقه اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، بالتواجد الميدانى على الطرق السريعة والدفع بسيارات الدفع الرباعى والأقوال الأمنية والدراجات النارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث لاقدر الله .

كما يتم التنسيق مع المحافظات، للدفع بسيارات شفط المياه لمواجهة أي كثافات مرورية او تجميع لمياه الامطار لتسهيل وتسيير الحركة المرورية على قائدى السيارات، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف التواجد المروري الفعال والجدي على الطرق السريعة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وسقوط أمطار ورياح محملة بالأتربة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة على ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ، وأمطار ﻏﺰﻳﺮة ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ﻣﻌﺘﺪل ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺮﻳﺎح ﻳﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮسط.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ,أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ,اﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻻﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﻪ ﻳﺆدي اﻟﻲ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية،،وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ,اﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻲ ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻻﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاره ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ واﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﻟﻲ ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﻲ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻻﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

مساعدى وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمرور يتفقدان الطرق السريعة (1)

Advertisements



مساعدى وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمرور يتفقدان الطرق السريعة (2)



مساعدى وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمرور يتفقدان الطرق السريعة (3)



مساعدى وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمرور يتفقدان الطرق السريعة (4)



مساعدى وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمرور يتفقدان الطرق السريعة (5)



مساعدى وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمرور يتفقدان الطرق السريعة (6)