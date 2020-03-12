شكرا لقرائتكم خبر عن سرعة الرياح تسقط 27 برجا كهربائيا وفصل التيار عن 3 مناطق بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت العواصف القوية التى تعرضت لها محافظة الوادى الجديد، منذ فجر اليوم الخميس، فى سقوط 27 برجًا كهربائيًا وقطع التيار الكهربائى عن 3 مناطق متفرقة بالمحافظة، حيث أكد وكيل وزارة الكهرباء بالوادى الجديد، المهندس سيد عبد الجواد العربي، أن العواصف الترابية الشديدة تسبب في سقوط 24 برجا كهربائيا جهد متوسط في منطقة جنوب مركز الخارجة في ومركز باريس وقراه تسببت في قطع التيار الكهربي عن القري الجنوبية بعد قرية بولاق بمركز الخارجة وحتى مركز باريس وقراه.

وأضاف أن العواصف تسببت فى سقوط 3 أبراج جهد متوسط فى مركز الفرافرة وتسببت في قطع التيار الكهربي عن قرية اللواء صبيح، وجري الدفع بالأطقم الفنية بقطاع الكهرباء علي مستوي المحافظة والاستعانة بمقاولين متخصصين في الإصلاحات الكهربائية لإعادة تشغيل جميع الأعمدة المنهارة وتشغيل التيار الكهربي في المناطق التي تعرضت لسقوط أعمدة كهربائية.

ولفت وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، إلى أن المحافظة تعرضت لقطع تيار كهربي من خط التغذية جهد 220 فولت القادم من منطقة نجع حمادي وهو المصدر الرئيسي للتغذية الكهربائية للمحافظة، ولكن جري التحميل علي خط الكهرباء البديل وهو خط شرق العوينات – بلاط، والذي دخل الخدمة في نهاية ديسمبر الماضي بطول 400 كم وبتكلفة 1.5 مليار جنيه.

كما تسببت العواصف الترابية التي ضربت محافظة الوادي الجديد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في اقتلاع الأشجار وسقوط عدد من أسلاك الكهرباء.

Advertisements

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قد قرر غلق طريق الخارجة - أسيوط، وطريق الخارجة - باريس، وطريق الفرافرة - البحرية، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وتعذر الرؤية أمام السيارات، ولمنع وقوع الحوادث.

كما أهاب بجميع المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم التحرك من المنازل إلا في الضرورة القصوى حفاظا على أرواحهم، وأكد انه سيتم الإعلان عن فتح الطرق فور تحسن الحالة الجوية.

كما حذرت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر خاصة المسافرين على الطرق السريعة، وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.