شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج وجرى إيقاف الأنشطة البحرية، وذلك على كل الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأوضح المحافظ أنة يتابع موقف حالة الطقس من غرفة عمليات القسم المتقدم بشرم الشيخ ويطمئن المواطنين.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء قد أعلنت حالة الطوارئ القصوى بجميع مدن المحافظة بسبب استمرار العاصفة الرملية وعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

ورفعت الهيئة درجة الاستعداد القصوى بموانيها الستة بالثلاث محافظات السويس – البحر الاحمر – جنوب سيناء) لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والامطار الغزيرة نظرا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة والأتربة من مساء الأربعاء وحتى السبت مما يؤدى لاضطراب الحركة الملاحية على خليج السويس والبحر الأحمر .

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ووجه اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية التى تصدر عن الهيئة العامة للإرصاد الجوية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع كافة الانشطة البحرية للحفاظ على انتظام الملاحة البحرية وسلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من اليوم الخميس وحتى السبت، حيث كشفت أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتباراً مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس .

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.