بالصور.. اللواءان "جرجس ومتولي" يشرفان على أعمال رجال المرور في الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

قام اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة ويرافقه اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، بالتواجد الميدانى على الطرق السريعة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق بتكثيف التواجد المروري الفعال والجدي على الطرق في ظل تحذير هيئة الأرصاد من وجود طقس غير مستقر.

وذكرت الإدارة العامة للمرور في بيان اليوم الخميس، أنه تم الدفع بسيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية والدراجات النارية وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

وتنسق إدارة المرور مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه لمواجهة أي كثافات مرورية أو تجميع لمياه الأمطار لتسهيل وتسيير الحركة المرورية على قائدي السيارات.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً على سلامتهم.