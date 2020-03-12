محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: انتشر رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، في الشوارع والمحاور الرئيسية للطرق، ضمن خطة وزارة الداخلية لمواجهة آثار الطقس السيء. ويقوم رجال المرور بالتعاون مع الأحياء بشفط مياه الأمطار من الطرق والمحاور المهمة لتسيير الحركة المرورية ومنع أي اختناقات مرورية. وكشفت وزارة الداخلية أنه تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

وضرب "منخفض التنين" اليوم الخميس، مختلف محافظات الجمهورية. وهطلت أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة على القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة محافظات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| انتشار رجال "مرور القاهرة" في الشوارع.. وسيارات لشفط مياه الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.