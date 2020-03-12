المرور: إغلاق الطرق الصحراوية السريعة بالمحافظات لسوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، إغلاق طريق (قنا/ الأقصر) و(قنا/سوهاج) و(قنا/ البحر الأحمر) و(قنا/ نجح حمادي)، بسبب شدة الرياح وانعدام الرؤية.

وأهابت إدارة المرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامتهم.

وضرب "منخفض التنين" اليوم الخميس، مختلف محافظات الجمهورية. وهطلت أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة على القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة محافظات.

وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.