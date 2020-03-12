لمواجهة الطقس السيئ.. نصائح وتحذيرات من "المرور" لقائدي السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بعض الإرشادت لقائدي السيارات في ظل الطقس السيئ، للحفاظ على سلامتهم.

وجاءت الإرشادات في بيان لوزارة الداخلية على النحو التالي:

1 - تأكد من:

▪ سلامة الإطارات.

▪ صلاحية فرامل اليد.

▪ صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة - كفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء.

2 - الحرص على:

▪ إجراء الصيانة الدورية للسيارة.

▪ ربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة.

▪ ضبط مرآة الصالون وكذا المرآة الجانبية.

▪ ضبط المقعد بما يمكنك من استخدام أجهزة التحكم بيسر وكفاءة.

▪ جلوس الأطفال دون سن السابعة في المقاعد الخلفية.

▪ ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة.

▪ استخدام الإشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاه بمسافة كافية.

3 – احذر من:

▪ استخدام التليفون المحمول؛ لأنه يؤدى إلى فقد التركيز أثناء قيادة السيارة.

▪ وضع طفلك أمام عجلة القيادة أثناء السير.

▪ القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

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▪ قيادة سيارتك وأنت في حالة إرهاق.

▪ التخطي الخاطئ؛ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور.

▪ الانشغال بغير الطريق.

▪ الثقة الزائدة في القيادة؛ لأن خطأ الغير قد يفوق مهاراتك.

4 - تجنب:

▪ تجاوز السرعة المقررة قانونا؛ لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

▪ تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

▪ السير عكس الاتجاه.

▪ الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار؛ حرصًا على سيولة حركة المرور.

▪ تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

5 – لتفادي الحوادث التزم بالآتي:

▪ لا تنشغل بغير القيادة.

▪ عدم التوقف المفاجئ.

▪ التزم بالسير داخل الحارة التي تخدم وجهتك وتتناسب مع سرعتك.

▪ الالتزام بالسرعة المحددة للطريق طبقا للافتات المرور الإلزامية.

▪ ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.