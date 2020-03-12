محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بعض الإرشادت لقائدي السيارات في ظل الطقس السيئ، للحفاظ على سلامتهم.
وجاءت الإرشادات في بيان لوزارة الداخلية على النحو التالي:
1 - تأكد من:
▪ سلامة الإطارات.
▪ صلاحية فرامل اليد.
▪ صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفي وكشافات الإضاءة - كفاءة مساحات المطر وخاصة في الشتاء.
2 - الحرص على:
▪ إجراء الصيانة الدورية للسيارة.
▪ ربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة.
▪ ضبط مرآة الصالون وكذا المرآة الجانبية.
▪ ضبط المقعد بما يمكنك من استخدام أجهزة التحكم بيسر وكفاءة.
▪ جلوس الأطفال دون سن السابعة في المقاعد الخلفية.
▪ ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة.
▪ استخدام الإشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاه بمسافة كافية.
3 – احذر من:
▪ استخدام التليفون المحمول؛ لأنه يؤدى إلى فقد التركيز أثناء قيادة السيارة.
▪ وضع طفلك أمام عجلة القيادة أثناء السير.
▪ القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
▪ قيادة سيارتك وأنت في حالة إرهاق.
▪ التخطي الخاطئ؛ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور.
▪ الانشغال بغير الطريق.
▪ الثقة الزائدة في القيادة؛ لأن خطأ الغير قد يفوق مهاراتك.
4 - تجنب:
▪ تجاوز السرعة المقررة قانونا؛ لأنها تعرضك والآخرين للخطر.
▪ تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.
▪ السير عكس الاتجاه.
▪ الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار؛ حرصًا على سيولة حركة المرور.
▪ تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.
5 – لتفادي الحوادث التزم بالآتي:
▪ لا تنشغل بغير القيادة.
▪ عدم التوقف المفاجئ.
▪ التزم بالسير داخل الحارة التي تخدم وجهتك وتتناسب مع سرعتك.
▪ الالتزام بالسرعة المحددة للطريق طبقا للافتات المرور الإلزامية.
▪ ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة الطقس السيئ.. نصائح وتحذيرات من "المرور" لقائدي السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.