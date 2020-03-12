نسخ إلكترونية للقضايا.. النائب العام يُفَعِّل سياسة التحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

اعتمد المستشار حماده الصاوي، النائب العام، اليوم الخميس، نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بكافة نيابات الجمهورية.

وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن البرنامج يُدرَج فيه كافة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها، وكذا يتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلاً عن توفير نُسَخ رسمية منها لذوي الشأن.

كما أمر النائب العام بإرسال قضايا الجنايات لمحاكم الاستئناف – كلٌ حسب اختصاصه – ومُرفَق بكل جناية اسطوانة مُدمَجة تحوي كافة أوراقها وأمْر إحالتها وقائمة مُؤدَّى أقوال الشهود وأدلة الإثبات فيها؛ حتى يُتاح لذوي الشأن الحصول على نُسَخ إلكترونية عِوَضاً عن إنفاق الكثير في تصويرها ورقياً.

وأضاف البيان أن النيابة العامة - في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون - في سبيلها لاعتماد عدد من البرامج والتطبيقات والنُظم الإلكترونية التي تُقدِّم خدمات إلكترونية مُيسَّرة للمواطنين بصورة مُؤمَّنة وناجزة.