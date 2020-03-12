بـ"فيديو كونفرانس".. رئيس الوزراء يتابع مع المحافظين مواجهة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

وصل قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وتابع "مدبولي" مع المحافظين عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حالة الطقس على مدار الساعة، حيث استمع إلى تقاريرهم عن مواجهة تداعيات الطقس السيئ.

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ومع الساعات الأولى لصباح اليوم، ضربت موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية. وهطلت أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة على القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة محافظات.

وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

وتسببت موجة الطقس السيئ في وقف حركة الطيران بمطار الأقصر، إضافة إلى غلق عدة طرق بمختلف المحافظات.