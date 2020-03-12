"مصر للطيران": انتظام الرحلات بنسبة 85%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن رحلات الشركة الوطنية شهدت انتظاما بنسبة 85% في مطار القاهرة والمطارات المصرية عدا تأخيرات بسيطة في بعض الرحلات الداخلية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

وأوضح رئيس الشركة القابضة -في بيان اليوم الخميس- أن 40 رحلة دولية وداخلية أقلعت منذ الدقيقة الأولى من صباح اليوم الخميس وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا.

وتقدم بالشكر والتقدير لجميع العاملين بمصر للطيران وخاصة العاملين بالمهبط الذين يقومون بعملهم علي أكمل وجه في ظل هذه الظروف السيئة، كما أشاد زكريا بالتزام العاملين بالخطط الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تتم بناء علي توجيهات وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية.

وأهابت مصر للطيران بعملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية خلال الساعات القادمة ضرورة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.