الصحة تكشف إرشادات الوقاية للشخص المخالط لحالة كورونا (فديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديوجرافيك، عن الإرشادات الوقائية للشخص المخالط لحالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا (covid-19).

وتضمن الفيديو عددا من النصائح والتعليمات التي ينبغي اتباعها، منها الالتزام بعدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل الذاتي المقررة لمدة 14 يوما، على أن يتم تخصيص مكان منعزل بالمنزل كغرفة مغلقة ومرتبة ونظيفة وجيدة التهوية، فضلا عن تجنب جميع الزيارات.

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ونصحت الوزارة بتجنب الأنشطة مع الحد من الانتقال من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر، ومن الأفضل أن يكون لديك فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أمراض مزمنة لرعايتك.

كما يجب ارتداء كمامة تناسب الوجه خاصة عن المخالطة، والتخلص منها بعد الاستخدام، وأثناء العطس أو الكحة يتم تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي والتخلص منه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.