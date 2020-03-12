التنمية المحلية: توفير 7 مولدات لحل أزمة انقطاع الكهرباء بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم توفير 7 مولدات كهربائية من قبل محافظة الوادي الجديد، لحل مشكله انقطاع التيار الكهربائي بالمحافظة.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس: "توفير 7 مولدات كهربائية لتشغيل المرافق الأساسية، وذلك من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بالمدينة بعد وقوع 27 برجًا كهربائيًا بسبب موجه الطقس السيء التي تضرب المحافظة".