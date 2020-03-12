مصر | مغامرة لـ"الخليج 365" تكشف زراعة "أفيون" داخل مستشفى العباسية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مغامرة لـ"الخليج 365" تكشف زراعة "أفيون" داخل مستشفى العباسية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المتورط في الواقعة مسؤول بالمستشفى

موظف أبلغ وزارة الصحة بالواقعة عبر "واتس آب"

تعرض الموظف للتنكيل ونقل من عمله بدلا من مكافئته

الخليج 365 تمكنت من الدخول وتصوير مكان زراعة الأفيون

حصلت بوابة "الخليج 365" على مراسلات بين موظف بمستشفى العباسية للصحة النفسية، والدكتورة منى عبد المقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أكد خلالها وجود مزرعة لنبات الأفيون داخل المستشفى.

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البداية عندما تواصل مصدر مع بوابة الخليج 365 من داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليكشف أن أحد المسؤولين يقوم بزراعة نبات الأفيون داخل المستشفى، وأبلغ المصدر الدكتورة منى عبدالمقصود بالأمر رسميا، عبر محادثات بينهما عبر "واتس آب".

وفوجئ المصدر بتعرضه للعديد من الجزاءات، بعد إبلاغه عن الأمر، حتى أنه تم توقيع 42 جزاءً عليه، بالإضافة إلى نقله والتنكيل به داخل المستشفى، بدلا من العمل على تكريمه ومكافئته لموقفه وإبلاغها بالواقعة بدلا من تكتمه على الأمر، وخصوصا أن مستشفى العباسية للصحة النفسية من المستشفيات التي تعاني من بعض الشائعات التي تتردد حولها في الفترة الأخيرة.

بدورها انتقلت الخليج 365 إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية، للتأكد من المعلومات التى وردت إليها، وبالفعل، دخلت محررة الخليج 365 المستشفى كـ"مهندسة معمارية"، حتى تتمكن من التجول والتصوير، وأبلغت الموظفين برغبتها فى تصوير بعض المبانى الخاصة، لعمل نموذج منها فى أماكن أخرى، لكن الغريب أن لا أحد من رجال الأمن والموظفين طلب أى إثبات شخصية للتحقق من سلامة ما تدعيه.

وداخل المستشفى تجولت محررة الخليج 365 حتى وصلت لشجرة مائلة خلف أحد المبانى الإدارية، وهناك لاحظت بقايا لنبات الأفيون ملقى على الأرض، وعند محاولتها تصوير المبنى وما حوله فوجئت بأحد الموظفين يمنعها صارخًا: "ممنوع التصوير هنا يا باشمهندسة".

بعد ذلك توجهت إلى المبانى المجاورة لتلك الحديقة، وصعدت إلى الدور الثالت، ودخلت إلى مكتب مدير الصحة والسلامة المهنية، بحجة تصوير القبة الكهربائية من نافذة هذا المكتب، الذى تحصلت من داخله على صورة لنباتات الأفيون.