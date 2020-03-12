مصر | تحرير 6393 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 6393 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال الإدارة العامة للمرور، خلال 24 ساعة ماضية، 6393 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها تحرير 1975 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 332 مخالفة السير من دون ترخيص "قيادة وتسيير"، 14 دراجة نارية مخالفة.

وجاء ذلك خلال حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وتم تحرير 60 مخالفة "موقف عشوائي"، 76 مخالفة شروط الترخيص، 20 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة في أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء. ومن ناحيتها، اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيء، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيء. Advertisements واستثنى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملي.

وناشد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور. ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.