مصر | حبس 3 متهمين بخطف فتاة في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 متهمين بخطف فتاة في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مدينة نصر، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بمحاولة خطف فتاة بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وطالبت، بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامي.

وبدأت الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بقيام عدد 3 أشخاص يستقلون مركبة "توك توك" بدائرة القسم بمحاولة اصطحاب إحدى الفتيات كرهًا عنها داخل مركبة التوك توك.

وكشفت التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم دراجة بخارية "توك توك " المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ملك وقيادة أحدهم، سلاح أبيض "مطواة" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، ملابسات واقعة خطف عربي الجنسية، وطلب مليون جنيه فدية لإطلاق سراحه.

وتبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر، من ربة منزل، تحمل جنسية إحدى الدول العربية، وموظف، مقيمان بدائرة القسم، بخروج زوج الأولى، يحمل ذات الجنسية من المنزل وعدم عودته وغلق هاتفه المحمول، مضيفة أنها علمت من المُبلغ الثاني الذي تربطه علاقة صداقة وعمل بزوجها بتلقيه اتصالا هاتفيا من رقم "حدده" أخبره خلاله المتصل بتواجد المتغيب صحبتهم وطلبوا مبلغ مالي قدره مليون جنيه، كفدية نظير إطلاق سراحه.

وبسؤال المُبلغ الثاني أيد ذلك، لافتا إلى وجود خلافات مالية بين المتغيب، وتاجر فاكهة، مقيم بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة، وتردد الأخير على المتغيب عدة مرات في محاولة منه إلى إعادة الأعمال التجارية بينهما إلا أن المتغيب رفض.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة 8 أشخاص "مالك مكتب إستيراد وتصدير خضروات وفواكه مقيم بالمنوفية، سائق مقيم بالقاهرة، عاطل ومزارع مقيمان بأسيوط، 3 عمال مُقيمين بالقاهرة، سمسار خضروات وفواكه يحمل جنسية إحدى الدول العربية مُقيم بالإسكندرية ".

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت عن ضبط مالك مكتب الاستيراد والتصدير، السمسار ) حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك أحدهما وبحوزة السمسار الهاتف المحمول المستخدم في مساومة أهلية المختطف، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وقرر مالك مكتب الاستيراد والتصدير وجود علاقات تجارية بينه والمجني عليه فعقد العزم على اختطافه وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه.

وفي سبيل تنفيذ مخططه قام بالاتفاق مع السائق على خطف المجني عليه واقتياده إلى إحدى المزارع بالطريق الصحراوي محل عمله، وأرشدا عن مكان احتجاز المجني عليه بإحدى المزارع بطريق القاهرة-إسكندرية الصحراوي، حيث أمكن تحرير المجني عليه وتبين إصابته بكدمات بالوجه وضبط (العاطل والمزارع ) داخل إحدى الحجرات بالمزرعة وبحوزة أحدهما (بندقية آلية و52 طلقة نارية من ذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقيامهما بالتناوب على حراسة المختطف باستخدام السلاح المضبوط وأضافا بقيام مالك مكتب الاستيراد والتصدير بإحضار السلاح المستخدم.

وبتكثيف الجهود أمكن ضبط باقي المتهمين حال توجههم لمسكن السائق بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبحوزتهم السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اقروا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.